आगे बढ़ते रहेंगे:......प्रेरणादायक

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Mamta Tiwari

Mamta Tiwari

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                            खिलते हैं रोज सुमन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहते हैं रोज पवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकलते हैं रोज सूर्य भगवान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम क्यों करें आराम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें भी अपने हिस्से के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्य निभाने होंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आलस्य से दूरी बनानी होगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिम्मत,हौसलों को अपनाने होंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद के लिए और दूसरों के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपक बन जलने होंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक क्षण नहीं समय बेकार करेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊर्जा,उत्साह को साथ लेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृढ़ता से काम लेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जीवन ही एक संग्राम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो योद्धा बनकर लड़ना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा काम है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन एक संग्राम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फिर हम भी महासंग्राम करेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार हो या जीत हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी न मलाल करेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म को ही पूजा मान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ दिल से काम करेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म से ही प्रीत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म करने से कभी न डरेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे पास हौसले की जो पूँजी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम उसका इस्तेमाल करेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल चाहे जो भी मिले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ना हम फिक्र करेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी कोई जिक्र करेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आगे ही आगे बढ़ने की जिक्र करेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सतत् निरंतर प्रयास करेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ना हम दूसरों पर आस करेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन है हमारा तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम खुद पर ही विश्वास करेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने विश्वासों से हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर इम्तिहानों को पास करेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मिले ना मिले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिश्रम करके ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुश हो लेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत कभी बेकार नहीं होती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बात पर यकीन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तजुर्बा मिले या फल मिले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों ही अनमोल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल मिलते ही क़दम रुक जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल नहीं मिलेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुकेंगे हम कभी नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना बैठकर कभी आह भरेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन चलने का नाम है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम नित्य-नित्य आगे बढ़ते रहेंगे।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ममता तिवारी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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