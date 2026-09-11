हमें श्याम बिनु जियबई कैसे ,
कहय उपदेशे गे, ऐ सजनी । २
हमें राम बिनु जियबई कैसे ,
कहय उपदेशे गे , ऐ सजनी । २
प्रभुजीके देखें खतिर नयन तरषई ,
नयन तरषई गे , ऐ सजनी ।
प्रभुजीके कृपा अपार बरसई ,
अपार बरसई गे , ऐ सजनी । २
राम बिनु जियबई कैसे ,
तन से प्राण जाए फरके गे , ऐ सजनी ।
प्रभु बिनु जियबई कैसे ,
कहय उपदेशे गे , ऐ सजनी । २
छवि देखि श्याम सुन्दर प्रभुजीके ,
हिय हरषई ,हिय हरषई गे , ऐ सजनी ।
सियाराम जी देखि हमरा ,
देहई मुस्काए गे ,ऐ सजनी । २
आर औहे मुस्कानें हमर हिय लेलय जीत गे, ऐ सजनी ।
रंजीत गावहिं गीत सुनिए - सुनी लागय प्रीत ,
गीत सुनिए रामजी आनंद मनावई ,
आनंद मनावई गे , ऐ सजनी ।। २
रचयिता - रंजीत कुमार महतो "गम्हरा"
- रंजीत कुमार महतो "गम्हरा"
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
1 hour ago
कमेंट
कमेंट X