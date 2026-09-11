कहय उपदेशे गे , ऐ सजनी

हमें श्याम बिनु जियबई कैसे ,

कहय उपदेशे गे, ऐ सजनी । २

हमें राम बिनु जियबई कैसे ,

कहय उपदेशे गे , ऐ सजनी । २

प्रभुजीके देखें खतिर नयन तरषई ,

नयन तरषई गे , ऐ सजनी ।

प्रभुजीके कृपा अपार बरसई ,

अपार बरसई गे , ऐ सजनी । २

राम बिनु जियबई कैसे ,

तन से प्राण जाए फरके गे , ऐ सजनी ।

प्रभु बिनु जियबई कैसे ,

कहय उपदेशे गे , ऐ सजनी । २

छवि देखि श्याम सुन्दर प्रभुजीके ,

हिय हरषई ,हिय हरषई गे , ऐ सजनी ।

सियाराम जी देखि हमरा ,

देहई मुस्काए गे ,ऐ सजनी । २

आर औहे मुस्कानें हमर हिय लेलय जीत गे, ऐ सजनी ।

रंजीत गावहिं गीत सुनिए - सुनी लागय प्रीत ,

गीत सुनिए रामजी आनंद मनावई ,

आनंद मनावई गे , ऐ सजनी ।। २

रचयिता - रंजीत कुमार महतो "गम्हरा"

- रंजीत कुमार महतो "गम्हरा"

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1 hour ago