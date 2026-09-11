छोड़कर इनका दामन, अब अपना आंगन सजाना है।

आज से कोई स्टेटस नहीं होगा,

जिस दिन होगा, ज़ोरों से होगा।

हर तरफ़ बस अपना ही शोर होगा।

मंज़िल न मिली किस्मत के भरोसे, न सही,

अब तलाश नहीं होगी, ख़ुद मंज़िल दर पर होगी।

है यक़ीन ख़ुद पर इतना, कि ख़ुदा भी विवश होगा। किस शख़्सियत से पाला पड़ा है, जो ख़ुद चट्टान-सा खड़ा है।

गुरूर नहीं, ये बात आत्मसम्मान की है।

जागा हूँ मैं अभी तो,

बस ये तो शुरुआत है।

बहुत हुआ रोना-धोना, बिलखना,

ये सारी निशानियाँ कायरता की हैं।

छोड़कर इनका दामन, अब अपना आंगन सजाना है।

चल पड़े हैं हम अकेले ही मंज़िल को पाने,

अब अकेले ही सब करके दिखलाना है।

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एक घंटा पहले