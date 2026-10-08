माँ का प्यार हरियाणवी कविता

तेरे आँचल की छाया म मै खेल कै बडा होया

तेरे हाथां के सहारे तै धरती पै खङ्या होया

मरकै बी भूल ना पाॐ मै तेरा लाड दुलार।

सात जन्म मेरे साथ रहवैगा मा ए तेरा प्यार

मेरी खुशी की खात्तर तन्नै अपणी खुशी भुलादी मन्नै हसता देखण खात्तर अपणी हसी भुलादी

मेरे पै मा तेरे एहसान है अपार।



सात जन्म मेरे साथ रहवैगा मा ए तेरा प्यार

मेरी लांबी जिंदगी खात्तर तन्नै करे व्रत उपवास हर एक मुसीबत टालण खात्तर करी लाख अरदास

मेरी खात्तर झेले तन्नै जग के दुख हजार।

सात जन्म..........

तन्नै मेरे तै करवाया ज्ञान यो दुनियादारी का तन्नै ए समझाया मतलब यारी अर रिश्तेदारी का

हे मेरी जननी मां तू मेरे जीवन का आधार।

सात जन्म.......

तन्नै सिखाया खाणा रोटी का पहला निवाला तेरी महिमा गावै मां यो मोहित गामङी आला

देकै आशिर्वाद तू इसनै बणा बङा कलाकार

सात जन्म मेरे साथ रहवैगा मां ए तेरा प्यार।



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54 मिनट पहले