आया धनतेरस का त्यौहार l

आया धनतेरस का त्यौहार,

लाया खुशियों का उपहार,

घर की हुई साफ-सफाई,

आंगन की हुई लीपा-पुताई,

छाया हर्ष और सौहार्द्र,

आया धनतेरस का त्यौहार l



मां लक्ष्मी का आह्वान हुआ,

धन्वंतरि का पूजा विधान हुआ,

यम दीपक भी जलाया गया,

धन्वंतरि प्रकटोत्सव मनाया गया,

छाया भक्ति संग उल्लास,

आया धनतेरस का त्यौहार l



बाजार में तेजी आयी,

सोना-चांदी ने धूम मचायी,

खरीददारी की मची है होड़,

छायी है रौनक चारों ओर,

चमक उठे हैं बाजार,

आया धनतेरस का त्यौहार l

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एक घंटा पहले