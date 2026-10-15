एक वादा

एक वादा था

जो आधा था

कुछ दूर ही चले थे

जो भटक गए थे

कुछ संभले थे

जो लड़खड़ाये थे

एक वादा था

जो आधा था

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51 मिनट पहले