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सत्य भी उनका आदी है आदी है

Lalit Dadhich

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                            आ गए आ गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये उनकी गौरी है गौरी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अघोरी है अघोरी है अघोरी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये उनकी शक्ति है शक्ति है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो योगी है योगी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ समाधि है समाधि है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सबके आदि है आदि हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य भी उनका आदी है आदी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ गए आ गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवित्र है सुंदर है जीवन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ही सबसे मौन है मौन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उनकी भक्ति एक संग्राम है संग्राम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संहार है संहार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके आगे जीत भी हार है हार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके आगे हर चेहरा नग्न है नग्न है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य है शून्य है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो थाम ले थाम ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब हर चाह का मोक्ष है मोक्ष है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ गए आ गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्त्तव्य की वो नींव है नींव है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो शिव है शिव है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ गए आ गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ गए आ गए।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- ललित दाधीच
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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