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"निरंकुश बनने का मज़ा "

Lakshman Jha

Lakshman Jha

"Nirankush Banne Ka Maza "
Mere Alfaz 
                
                                                         
                            बचपन में तो मैं कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जानता नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षा होती थी तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंगे बदन निकल जाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ में एक पतली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छड़ी होती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे मैं अपनी तलवार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी-छोटी झाड़ियों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपना दुश्मन समझता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी गर्दनों पर वार करके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने को विजयी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान लेता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा बड़ा हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कक्षा में मुझे मॉनिटर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बना दिया गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ भी मैं अपने को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विजयी मानने लगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कॉलेज में मुझको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
NSS का लीडर बना दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आर्मी में भी मुझको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेक्शन कमांडर बना दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे भी निरंकुश बनने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लत मानो लगने लगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरगिट की तरह रंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी बदला करता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊपर से प्रजातांत्रिक बनने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढोंग सदा रचा करता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी हिटलर बनना चाहता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर लोगों के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हाल में गांधी बनने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाटक किया करता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय बदलता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छिहत्तर का हो चला हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर निरंकुशता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे ज़ेहन से नहीं उतरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो मैं साहित्यिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवेश में उतर गया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने मुझे साहित्यिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समूह का संचालक बना दिया!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार फिर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौथेपन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निरंकुश बनने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौका मुझे मिल गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियमावली के पुलिंदे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे सदस्यों के हाथों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थमा दिए —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“आप लिखते रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम पढ़ते रहेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने विचारों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों को तृप्त करते रहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कवि-सम्मेलन, वीडियो प्रस्तुति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गायन हो या वादन —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब पर मेरा ही अधिकार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंत्री कोई भी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उद्घाटन मैं ही करूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्यायाधीश भी मैं ही हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फीता भी मैं ही काटूँगा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे आए या न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ही दूँगा सबको ज्ञान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मैं हूँ संचालक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— और यही है मेरा फरमान!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो, अच्छा ही रहा —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निरंकुशता को भी अंतरात्मा से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी निकाल न सका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन से अब तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ रही यह आदत मेरी —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र बढ़ती गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर हुक्म चलाने का शौक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बूढ़ा न हुआ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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