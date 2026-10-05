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"मेरा आत्मस्वीकार "

Lakshman Jha

Lakshman Jha

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                            मैं ही 'सबका साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका विकास' कहता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीब दास्तान है मेरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहता कुछ और हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करता कुछ और हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचता हूँ दूसरे सब उल्लू हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन के उजाले में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उन्हें चूना लगा सकता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विनम्र मैं हूँ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर लोगों को विनम्रता का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपदेश मैं देता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिष्टता से कोसों दूर हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी लोगों को शिष्टता का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाठ मैं पढ़ाता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे उपदेशों में विद्वत्ता टपकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों को उपदेश देता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इन बातों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद समझने में मैं ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे पीछे रह जाता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में मेरे यही है -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे एक बार यह स्टेज मिल जाये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर लोगों को अपना जलवा दिखलाऊँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेसुरा मैं जन्म से हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी गर्दभ-राग सबको सुनाऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी कहूँगा -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका साथ, सबका विकास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी को तो कहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आपको हिदायत दूँगा -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी कविता, मेरे लेख, मेरे संस्मरण आप पढ़ें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और प्रतिक्रिया देना न भूलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इससे आपका विकास होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच तो यह है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे तो सिर्फ हितोपदेश देना आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आस्था चैनल का गुरु हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा प्रवचन आप सुनते रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरी जय-जयकार करते रहें!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-.लक्ष्मण झा ‘परिमल’
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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