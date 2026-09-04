"कृष्णा का आवाहन "

मेरे कृष्णा तुम
छुपे हो कहाँ
मेरे कृष्णा तुम
छुपे हो कहाँ ?
देखो दास तुम्हारा
तड़पे यहाँ
मेरे कृष्णा तुम
छुपे हो कहाँ ,......
तुमने ही तण्डुल चुपके से ,
खाए सुदामा के घर की !
पल में ही तुमने काया पलट ,
दी सुदामा के घर की !!
तुमने ही तण्डुल चुपके से ,
खाए सुदामा के घर की !
पल में ही तुमने काया पलट ,
दी सुदामा के घर की !!
जान गया तुझे
जान गया
सारा जहाँ !
मेरे कृष्णा तुम
छुपे हो कहाँ
मेरे कृष्णा तुम
छुपे हो कहाँ ?
देखो दास तुम्हारा
तड़पे यहाँ
मेरे कृष्णा तुम
छुपे हो कहाँ ,......
तुमने ही अपने चिर बढ़ाये ,
नारी को तुम बचाये !
नारी की गरिमा को तुमने ,
ही हमको पाठ पढ़ाये !!
तुमने ही अपने चिर बढ़ाये ,
नारी को तुम बचाये !
नारी की गरिमा को तुमने ,
ही हमको पाठ पढ़ाये !!
देख लिया
तुझे देख लिया
सारा जहाँ !
मेरे कृष्णा तुम
छुपे हो कहाँ
मेरे कृष्णा तुम
छुपे हो कहाँ ?
देखो दास तुम्हारा
तड़पे यहाँ
मेरे कृष्णा तुम
छुपे हो कहाँ ,......
सारथी बनके तुमने ही युद्ध ,
की नीति बताई !
अपनी कौशलता के बल पर ,
उनको जीत दिलाई !!
सारथी बनके तुमने ही युद्ध ,
की नीति बताई !
अपनी कौशलता के बल पर ,
उनको जीत दिलाई !!
मान गया तुझे
मान गया
सारा जहाँ !
मेरे कृष्णा तुम
छुपे हो कहाँ
मेरे कृष्णा तुम
छुपे हो कहाँ ?
देखो दास तुम्हारा
तड़पे यहाँ
मेरे कृष्णा तुम
छुपे हो कहाँ ,......
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले
कमेंट
कमेंट X