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"कृष्णा का आवाहन "

Lakshman Jha

Lakshman Jha

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मेरे कृष्णा तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुपे हो कहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे कृष्णा तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुपे हो कहाँ ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो दास तुम्हारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तड़पे यहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे कृष्णा तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुपे हो कहाँ ,......
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने ही तण्डुल चुपके से ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाए सुदामा के घर की !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल में ही तुमने काया पलट ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दी सुदामा के घर की !!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने ही तण्डुल चुपके से ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाए सुदामा के घर की !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल में ही तुमने काया पलट ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दी सुदामा के घर की !!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जान गया तुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जान गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा जहाँ !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे कृष्णा तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुपे हो कहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे कृष्णा तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुपे हो कहाँ ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो दास तुम्हारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तड़पे यहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे कृष्णा तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुपे हो कहाँ ,......
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने ही अपने चिर बढ़ाये ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी को तुम बचाये !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी की गरिमा को तुमने ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ही हमको पाठ पढ़ाये !!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने ही अपने चिर बढ़ाये ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी को तुम बचाये !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी की गरिमा को तुमने ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ही हमको पाठ पढ़ाये !!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख लिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे देख लिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा जहाँ !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे कृष्णा तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुपे हो कहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे कृष्णा तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुपे हो कहाँ ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो दास तुम्हारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तड़पे यहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे कृष्णा तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुपे हो कहाँ ,......
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारथी बनके तुमने ही युद्ध ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की नीति बताई !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी कौशलता के बल पर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको जीत दिलाई !!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारथी बनके तुमने ही युद्ध ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की नीति बताई !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी कौशलता के बल पर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको जीत दिलाई !!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान गया तुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा जहाँ !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे कृष्णा तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुपे हो कहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे कृष्णा तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुपे हो कहाँ ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो दास तुम्हारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तड़पे यहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे कृष्णा तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुपे हो कहाँ ,......
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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