"कृष्णा का आवाहन "

मेरे कृष्णा तुम

छुपे हो कहाँ

मेरे कृष्णा तुम

छुपे हो कहाँ ?

देखो दास तुम्हारा

तड़पे यहाँ

मेरे कृष्णा तुम

छुपे हो कहाँ ,......



तुमने ही तण्डुल चुपके से ,

खाए सुदामा के घर की !

पल में ही तुमने काया पलट ,

दी सुदामा के घर की !!

तुमने ही तण्डुल चुपके से ,

खाए सुदामा के घर की !

पल में ही तुमने काया पलट ,

दी सुदामा के घर की !!



जान गया तुझे

जान गया

सारा जहाँ !

मेरे कृष्णा तुम

छुपे हो कहाँ

मेरे कृष्णा तुम

छुपे हो कहाँ ?

देखो दास तुम्हारा

तड़पे यहाँ

मेरे कृष्णा तुम

छुपे हो कहाँ ,......





तुमने ही अपने चिर बढ़ाये ,

नारी को तुम बचाये !

नारी की गरिमा को तुमने ,

ही हमको पाठ पढ़ाये !!

तुमने ही अपने चिर बढ़ाये ,

नारी को तुम बचाये !

नारी की गरिमा को तुमने ,

ही हमको पाठ पढ़ाये !!



देख लिया

तुझे देख लिया

सारा जहाँ !

मेरे कृष्णा तुम

छुपे हो कहाँ

मेरे कृष्णा तुम

छुपे हो कहाँ ?

देखो दास तुम्हारा

तड़पे यहाँ

मेरे कृष्णा तुम

छुपे हो कहाँ ,......



सारथी बनके तुमने ही युद्ध ,

की नीति बताई !

अपनी कौशलता के बल पर ,

उनको जीत दिलाई !!

सारथी बनके तुमने ही युद्ध ,

की नीति बताई !

अपनी कौशलता के बल पर ,

उनको जीत दिलाई !!



मान गया तुझे

मान गया

सारा जहाँ !

मेरे कृष्णा तुम

छुपे हो कहाँ

मेरे कृष्णा तुम

छुपे हो कहाँ ?

देखो दास तुम्हारा

तड़पे यहाँ

मेरे कृष्णा तुम

छुपे हो कहाँ ,......







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एक घंटा पहले