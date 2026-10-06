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"कवि सम्मेलन "

Lakshman Jha

Lakshman Jha

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            बहुत ज़ोर से चल रहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संचालक की सूची
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में मेरा भी नाम था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत से कवि आए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग छूट गए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके भी नाम जोड़े जा रहे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संचालक थोड़ा कन्फ्यूज हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस क्रम में किसको बुलाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ देर वह स्तब्ध रह गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीच-बीच में सिफ़ारिश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाती थी -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्हें काम पर जाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अपने बच्चों को घर छोड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आए हैं, इनकी कविता पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की उद्घोषणा कर दें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे लोगों को एक ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कविता पढ़नी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर एक बार मंच पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चढ़ गए तो दो-दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कविताएँ पढ़कर ही छोड़ते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंच, श्रोता सब वही रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें जिनकी बारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आनी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई बार मेरे साथी ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संचालक से कहा -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'परिमल' को तो बुलाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर संचालक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भला क्या करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिफ़ारिशों की बड़ी लिस्ट थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा जब नम्बर आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सब दर्शक चले गए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस टेंट वाले, माइक वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सामान इकट्ठा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करने वाले ही रह गए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर जब देर से पहुँचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रीमती जी परेशान हो रही थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आते ही कहा -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“अब आप यदि कवि सम्मेलन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में जायेंगे तो मैं आत्महत्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर लूँगी।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-लक्ष्मण झा परिमल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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33 मिनट पहले

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