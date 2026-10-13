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आखिर किस-किस को दिखलाता फिरूँ ?

Lakshman Jha

Lakshman Jha

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मैं अपनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकृति को विलक्षण बना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र मेरी कुछ भी हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पलक झपकते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जवान बन जाता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आयुर मेंहदी के रंगों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाल सुनहरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाँतों को खूबसूरत बनाके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिलखिलाकर हँसते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टाइट जींस का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जमाना अब आ गया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डबल XXL को छोड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
XL का T-shirt मुझे भा गया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिबास तो क्षण-क्षण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में मैं बदला करता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जो मुझे अच्छा लगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
Meta से कहता रहता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा प्रचार बड़ी द्रुत गति से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों दिशाओं में हो रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनेकों साहित्यिक रंगमंचों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से सान्निध्य मेरा हो रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कविता को सभी मंचों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर विनम्रता से पोस्ट करता रहता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कोई प्रशस्ति की मुझे माला पहनाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मैं आशा किया करता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह उठकर देखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसके-किसके नोटिफिकेशन आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस-किसने अपने मधुर बोलों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको आकर्षित कर पाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीच-बीच में मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विज्ञप्ति फेसबुक ग्रुप में जारी करता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सब लोग सभी की रचनाओं को पढ़ें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मैं आशा करता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप पढ़ेंगे नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमेंट करेंगे नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो लेखक की लेखनी का होगा क्या ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढाढ़स देंगे नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रशस्ति लिखेंगे नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो लेखक के मनोबल का होगा क्या ?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बात को मैं यदा-कदा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहता रहूँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वैसे तो मैं वरिष्ठ हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद लिखने से मैं बचता रहूँगा !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे कहाँ फुर्सत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि लोगों को मैं पढ़ता फिरूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथी के खाने के दाँत अलग हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आखिर किस-किस को दिखलाता फिरूँ ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-लक्ष्मण झा ‘परिमल’
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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37 मिनट पहले

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