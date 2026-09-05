डाॅक्टर शिक्षक

वह औरत

टूटे दाँत, सफ़ेद बाल

टेढ़ा मुँह, पेंग्विन चाल

-अरे बेचारी, बूढ़ी औरत!

-वह डाॅक्टर है,जानते हो?

-आप डाॅक्टर हैं, नमस्ते जी।

किस हिस्से की डाॅक्टर हैं?

-मतलब ?

-आँख की, कान की, हड्डी की?

-नहीं, सब हिस्सों की।

डाॅक्टरी सब हिस्सों की सिखाई जाती है।

सारे शरीर की सिखाई जाती है।

-जनाना इलाज तो कर लेती होंगी?

-नहीं।

उसने उतना ही टेढ़ा मुँह बिचकाया,

जितना मैंने गाईनी हाऊस जाब और पी जी डिपलोमा सीट मिलने पर बिचकाया था।

-तो किसी हस्पताल में थीं क्या?

-मेडिकल कॉलेज समझाने से बेहतर लगा संबंधित हस्पताल का नाम बताना।

-सरकारी था ?

-नहीं ।

-पेंशन मिलती है ?

-नहीं।

लगा कुनैन डाल दी हो उसके मुँह में किसी ने।

बेचारी औरत वाला भाव फिर से पसरने लगा था।

-अच्छा, तो तुम नर्स थीं!

-नहीं

-फिर ?

-पढ़ाती थी।

जी वाला भाव लगभग उड़नछू हो चुका था।

जबान पर आया कसैला स्वाद गटकता बोला

-ओह! तुम टीचर थी।

क्या पढ़ाती थी ?

बेशर्म बेहया सेजल पवार की बेहूदगी से आहत,

क्या पढ़ाती थी, बताने से अधिक सुविधाजनक लगा, यही कहना,

-हाँ टीचर थी।

-डाॅक्टर! टीचर! डाॅक्टर!

-तुम्हारे भी टीचर होंगे,

कुछ सिखाया होगा।

गुरु पूर्णिमा निकल गई है,

अध्यापक दिवस आ रहा है।

साल में एक बार ही सही उनके

योगदान पर आभार जता दो।

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20 मिनट पहले