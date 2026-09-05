आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Doctor Shikshk
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

डाॅक्टर शिक्षक

kumud dharwal

kumud dharwal

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            वह औरत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे दाँत, सफ़ेद बाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टेढ़ा मुँह, पेंग्विन चाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अरे बेचारी, बूढ़ी औरत!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-वह डाॅक्टर है,जानते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आप डाॅक्टर हैं, नमस्ते जी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस हिस्से की डाॅक्टर हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-मतलब ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आँख की, कान की, हड्डी की?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-नहीं, सब हिस्सों की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डाॅक्टरी सब हिस्सों की सिखाई जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे शरीर की सिखाई जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-जनाना इलाज तो कर लेती होंगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने उतना ही टेढ़ा मुँह बिचकाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना मैंने गाईनी हाऊस जाब और पी जी डिपलोमा सीट मिलने पर बिचकाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-तो किसी हस्पताल में थीं क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-मेडिकल कॉलेज समझाने से बेहतर लगा संबंधित हस्पताल का नाम बताना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सरकारी था ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-नहीं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-पेंशन मिलती है ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा कुनैन डाल दी हो उसके मुँह में किसी ने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेचारी औरत वाला भाव फिर से पसरने लगा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अच्छा, तो तुम नर्स थीं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-फिर ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-पढ़ाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जी वाला भाव लगभग उड़नछू हो चुका था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जबान पर आया कसैला स्वाद गटकता बोला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ओह! तुम टीचर थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पढ़ाती थी ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेशर्म बेहया सेजल पवार की बेहूदगी से आहत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पढ़ाती थी, बताने से अधिक सुविधाजनक लगा, यही कहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-हाँ टीचर थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-डाॅक्टर! टीचर! डाॅक्टर!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-तुम्हारे भी टीचर होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सिखाया होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु पूर्णिमा निकल गई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अध्यापक दिवस आ रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साल में एक बार ही सही उनके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योगदान पर आभार जता दो।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
20 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree