करते रहें अपने कर्तव्य

मरीज को बचाने के लिए,

डाक्टर आपरेशन कर सकता है,

किन्तु नहीं बना सकता

एक बूंद नया ब्लड,

नहीं लौटा सकता

खोई हुई आंखों की रोशनी,

हड्डी का सफल आपरेशन करके

नहीं बना सकता एक भी नई हड्डी,

गंजे के सर नहीं उगा सकता बाल,

बुजुर्ग को नहीं बना सकता जवान,

उम्रदराज व्यक्ति के,

नहीं निकाल सकता एक भी दांत।

जब सबसे बड़ा डाक्टर परमात्मा है,

मत करें अपने ज्ञान का अभिमान,

मालिक के आगे समर्पण करके,

करते रहें अपने कर्तव्य।

करते रहें अपने कर्तव्य।।

-कुलदीप शुक्ला

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एक घंटा पहले