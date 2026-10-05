कल का जो ख्वाब था

कल का जो ख्वाब था

कल का जो ख्वाब था वो आज अधूरा सा लग रहा है

जिन राहों पर जाना क्या देखना भी पसंद नहीं करते थे

वहीं आज अपना ठिकाना बन रहा है

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एक घंटा पहले