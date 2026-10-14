पर किस्मत को कहां मंजूर थे

पर किस्मत को कहां मंजूर थे

ख्वाब तो बहुत देखे थे हमने भी

पर किस्मत को कहां मंजूर थे

उम्मीद जगा कर रखी थी दिल में

पर वक्त़ से मजबूर थे

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एक घंटा पहले