हुऐ मगरूर हम इस तरह

हुऐ मगरूर हम इस तरह



हुऐ मगरूर हम इस तरह

कि खो गये अपने ही बयान में

याद करते हम किसी को कहां

हम भूल गए अपने ही संज्ञान में

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41 मिनट पहले