अरमानों की डोली

अरमानों की डोली



अरमानों की डोली

हमारी भी सजाई गई थी

मांग सिंदूर से

हमारी भी सजाई गई थी

जब रिश्ता इतना कमजोर था

तो क्यों हमारी डोली

उस घर उतारी गई थी

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46 मिनट पहले