अब भीड़ में नजर आना नहीं है

नसीब को अब हमें करीब लाना नहीं है

जो दिल में है उसे किसी को बताना नहीं है

हम तो रहें इन्हीं ख्यालों में गुम सुम

अब भीड़ में हमें नजर आना नहीं है





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47 मिनट पहले