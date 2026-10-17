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श्री दुर्गार्चन

krishna murari

krishna murari

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            श्री दुर्गायै नमः, श्री दुर्गातिशमन्यै नमः,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्री दुर्गापद्धिनिवारण्यै नमः, श्री दुर्गमच्छेदिन्यै नमः,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्री दुर्गसाधिन्यै नमः, श्री दुर्गनाशिन्यै नमः,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्री दुर्गतोद्धारिण्यै नमः, श्री दुर्गनिहन्त्र्यै नमः,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्री दुर्गमापहायै नमः, श्री दुर्गमज्ञानदायै नमः,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्री दुर्गदैत्यलोकदवानलायै नमः, श्री दुर्गमायै नमः।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्री दुर्गमालोकायै नमः, श्री दुर्गमात्मस्वरूपिण्यै नमः,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्री दुर्गमार्गप्रदायै नमः, श्री दुर्गमविद्यायै नमः,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्री दुर्गमाश्रितायै नमः, श्री दुर्गमज्ञानसंस्थानायै नमः,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्री दुर्गमध्यानभासिन्यै नमः श्री दुर्गमोहायै नमः,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्री दुर्गमगायै नमः, श्री दुर्गमार्थस्वरूपिण्यै नमः।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्री दुर्गमासुरसंहन्त्र्यै नमः, श्री दुर्गमायुधधारिण्यै नमः,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्री दुर्गमाङग्यै नमः, श्री दुर्गमतायै नमः,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्री दुर्गम्यायै नमः, श्री दुर्गमेश्वर्यै नमः,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्री दुर्गभीमायै नमः, श्री दुर्गभामायै नमः,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्री दुर्गभाये नमः, श्री दुर्गदारिण्यै नमः।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ॐप्रकृतायै भद्रायै शिवायै नमः।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-कृष्ण मुरारी पाण्डेय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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43 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
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