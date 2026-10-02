बढ़ता समय

जब मैंने 8th पास की,

तब 12th ki मांग थी।

जब 12th पास की तो,

Graduation आम थी।

जून की गर्मी में एक ऊनी

कंबल - सी।

ऐसी मेरी degree

बेकार थी।

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एक घंटा पहले