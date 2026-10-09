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नकली जहां में असल मोहब्बत तेरा

Khushi Tiwari

Khushi Tiwari

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                            खनखन के शोर में खो जाने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नही मिलेंगे मत ढूंढो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हे छोड़ कर जाने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं मिलेंगे मत ढूंढो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें छू कर गुजरी हवा कहती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरक्की की आंधी में उड़ जाने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं मिलेंगे मत ढूंढो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊंचे मकानों के बहार तख्ती पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका नाम लिखा देखा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे दिल को अपना आशियां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहने वाले नहीं मिलेंगे मत ढूंढो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक झटके में घंटो की बाते मिट गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो टीस उठी मन में फिर कहा किसी ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टच मोबाइल के दौर में अहसास खत वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं मिलेंगे मत ढूंढो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन भर थकान चेहरे का पसीना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुखा देता उसका स्नेह एक पल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जींस वाली मां में आंचल के सुकून
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं मिलेंगे मत ढूंढो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुकते कंधों ने बेच दी अपनी छांव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे बेहतर बनाने को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बेचैन है किसी की आंखों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काजल बन जाने को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूढ़े बाप से कौन कहे तेरे लाडले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं मिलेंगे मत ढूंढो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नकली जहां में असल मोहब्बत तेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनहरा सपना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक घर में है कई अजनबी तुम्हे भ्रम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है कि कोई अपना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर नए मोड़ पर सब नई राह चुनते है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भर अब तेरा साथ निभाने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं मिलेंगे मत ढूंढो
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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