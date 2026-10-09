नकली जहां में असल मोहब्बत तेरा

खनखन के शोर में खो जाने वाले

नही मिलेंगे मत ढूंढो

तुम्हे छोड़ कर जाने वाले

नहीं मिलेंगे मत ढूंढो



उन्हें छू कर गुजरी हवा कहती हैं

तरक्की की आंधी में उड़ जाने वाले

नहीं मिलेंगे मत ढूंढो



ऊंचे मकानों के बहार तख्ती पर

उनका नाम लिखा देखा है

तेरे दिल को अपना आशियां

कहने वाले नहीं मिलेंगे मत ढूंढो



एक झटके में घंटो की बाते मिट गई

तो टीस उठी मन में फिर कहा किसी ने

टच मोबाइल के दौर में अहसास खत वाले

नहीं मिलेंगे मत ढूंढो



दिन भर थकान चेहरे का पसीना

सुखा देता उसका स्नेह एक पल में

जींस वाली मां में आंचल के सुकून

नहीं मिलेंगे मत ढूंढो



झुकते कंधों ने बेच दी अपनी छांव

जिसे बेहतर बनाने को

वो बेचैन है किसी की आंखों का

काजल बन जाने को

बूढ़े बाप से कौन कहे तेरे लाडले

नहीं मिलेंगे मत ढूंढो



नकली जहां में असल मोहब्बत तेरा

सुनहरा सपना है

एक घर में है कई अजनबी तुम्हे भ्रम

है कि कोई अपना है

हर नए मोड़ पर सब नई राह चुनते है

उम्र भर अब तेरा साथ निभाने वाले

नहीं मिलेंगे मत ढूंढो

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एक घंटा पहले