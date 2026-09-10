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कब क्यों लिखी कविता?

Kavyitri Monikapandey

Kavyitri Monikapandey

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                            यूँ तो हजारों बार लिखती हूँ कविता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी खुद पर कभी जिंदगी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर एक कविता की चंद पंक्तियां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तुमने पूछा कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसके लिए लिखी क्यों लिखी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो क्या जवाब दूं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि क्यों लिखी किसके लिए लिखी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कवयित्री हूँ मैं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तुम नहीं जानते?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे एक स्त्री अपने घर के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक एक कोने को बड़े सलीके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से सहेजती है संवारती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो खुद भी नहीं जानती कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ऐसा क्यों करती है ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठीक उसी प्रकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में घटित होने वाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर घटना ,सुख दुख के क्षण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास, जीत, हार, गुस्सा ,खुशी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुअन, चुभन, टिस, प्रेम ,घृणा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन सब भावनाओं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कवयित्री अपनी लेखनी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजाती है संवारती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के हर कोने को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखना ही आता है उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सलीके से सजाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन भावनाओं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दबी रह जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अवचेतन मन की गर्तों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जरूरी नहीं कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन भावनाओं का स्रोत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल एक व्यक्ति पर ही केंद्रित हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तुम हो सकते हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा परिवार हो सकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा परिवार हो सकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या काम का क्षेत्र हो सकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या समाज,या प्रकृति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या वो सपने हो सकते है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कभी पूरे न हुए हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कैसे बताऊं तुम्हें?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये पंक्तियां क्यों लिखी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की उड़ान कब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस आसमान को छूने वाली है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस नदी को सीमाओं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तोड़ने वाली है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर की किस गहराई से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस मोती को चुनने वाली है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे कैसी कविता होगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो मन ही जानता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कैसे बताऊं कब क्यों लिखी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कविता।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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38 मिनट पहले

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