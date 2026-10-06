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जल तरंग मधुर संगीत बजाए

kavyanshi srivastava

kavyanshi srivastava

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            अंबर घिरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घन झन झन बाजे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यथा विरह गीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गहन अकुलाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहां प्रिय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरहिणी बरखा सोखे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूंद गिरे स्वाति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब भी चातक तरसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी प्रतीक्षा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या प्रिय पथ को भूले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब आओगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयन मेघ संग द्वंद करे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयन विजेता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घन ही हारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी बरखा में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रिय संदेश मिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्याकुल हृदय अब पंथ निहारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
(2)
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परम पावन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पावस पयोद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रिय आगमन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतीक्षा अंत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुमन सुगंध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झर झर धरती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महके
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विद्युत झूमे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विटप लहराए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मयूर अलाप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिय प्रेम जगाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तड़ित गरज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश चमक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभा घनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भय दूर झटक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब प्रिय निकट
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरिता जल विहस इठलाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल तरंग मधुर संगीत बजाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेघ सौंदर्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा हरित वसन फैलाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उर स्पंदन अलौकिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाद सुनाए।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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35 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
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