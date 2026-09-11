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जीवन संध्या

kavyanshi srivastava

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                            त्वरित वेग विद्युत घन वर्षा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उज्ज्वल अंबुज सीधी रेखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनंत अभ्र दुख से भीगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन दिवाकर अस्ताचल में डूबा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य संध्या कलरव भी फीका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम दिवस नारंगी झोंका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय ने विषपान किया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाषाणों ने अभिमान किया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं मूर्त कोई भी अपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रस्तर सामान कठोर बना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब सच्चा झूठा नाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकल हृदय का कोना कोना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब तक संध्या की प्रतीक्षा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिक्षण लेती व्यथा परीक्षा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार का अंत नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहानभूति शब्द नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य स्मरण सुख की डोली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आई हिस्से दुख की झोली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरू बने सावन के कानन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब तक गुंजित अलि के झुंड।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संध्या है वेदना या शर्वरी की दस्तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख प्रस्तावना या जीवन अंत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसंत बयार या पतझड़ का शूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिमिर परिमल या अमावस की काली रात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-काव्यांशी श्रीवास्तवा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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