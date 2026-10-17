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दुर्गा माई रे

kavita Chouhan

kavita Chouhan

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                            दुर्गा माई रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैल की सवारी करके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मेरे घर में आई रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शैलपुत्री है तू कहलाई रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी जय हो दुर्गा माई रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमल का आसन लगाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप नया सा दिखलाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रह्मचारिणी तू कहलाई रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी जय हो दुर्गा माई रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सिंह को वाहन बनाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करके शेर सवारी आई रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद्रघंटा तू कहलाई रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी जय हो दुर्गा माई रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने सृष्टि को है रचाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अष्ट भुजा रूप दिखलाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुष्मांडा है तू कहलाई रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी जय हो दुर्गा माई रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप एक नया दिखलाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्तिक को गोद में बैठाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्कंदमाता तू कहलाई रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी जय हो दुर्गा माई रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिंह की सवारी बनाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छम छम पायल छनकाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कात्यायनी तू कहलाई रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी जय हो दुर्गा माई रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्दभ पर बैठकर आई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैनों से ज्वाला बरसायी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कालरात्रि तू कहलाई रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी जय हो दुर्गा माई रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुंदर रूप तू दिखलाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृषभ की सवारी कर आई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महागौरी तू कहलाई रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी जय हो दुर्गा माई रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिंह पे है चढ़के आई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खीर पूड़ी भोग लगाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाल चुनर ओढ़ कर आई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिद्धिदात्री तू कहलाई रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्तों ने जयकारा लगाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग जननी तुझे बुलाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवरात्रि की बेला आई रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी जय हो दुर्गा माई रे।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-कविता चौहान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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55 मिनट पहले

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