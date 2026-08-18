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जिया तड़पे रे शाम सकारे

कवि भानु

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जिया तड़पे रे शाम सकारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने लागे हैं नैन हमारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे कटे ये बिरहा की रतियां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तो जाके पी को पुकारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिया तड़पे रे शाम सकारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूना है घाट और बहती है नदिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरों से पूछे ये मेरी उमरिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाव किनारे पे कोई न माझी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसको दिखाऊँ मैं रोती गुज़रिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पनघट पे अब तो दर्द पखारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने लागे हैं नैन हमारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कारे बदरवा जो बरसन लागे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने आँगन में ये बिरहा रे जागे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादुर पपीहा की बैरन ये बोली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीर विरह के छाती में दागे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन भी अब तो आग लगाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने लागे हैं नैन हमारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह निहारूँ मैं प्यासी नज़र भर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तपती सी धूप और छाई उदासी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई न राही दिखे इस सफ़र पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीदों के भी टूटे सितारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने लागे हैं नैन हमारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुझने को आया ये दीपक हमारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोर हुई पर मिला न सहारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छत पे खड़ी मैं तो जोहूँ डगरिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटा है जैसे गगन से सितारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसें भी अब तो रस्ता निहारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने लागे हैं नैन हमारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिया तड़पे रे शाम सकारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- भानु शर्मा रंज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कवि एवं गीतकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धौलपुर राजस्थान
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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2 घंटे पहले

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