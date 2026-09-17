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मेरी भक्ति की शक्ति

Kashish Walia

Kashish Walia

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                            मेरी भक्ति की शक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भले ही आज ये भक्ति निरर्थक प्रतीत होती हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भले ही आज मैं विजयी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भले ही आज मेरी कोई पहचान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर एक दिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो नेत्र उदास होकर आज जल से भरे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कल हर्षोल्लास से भरे होंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन मेरा अस्तित्व होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी पहचान होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी किताब में न सही तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन में मेरे गर्व की ठाठ होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन ये भक्ति की शक्ति भी रंग लाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन मेरे कृष्ण मेरे सारथी बन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद मुझे सफलता की दहलीज़ तक पहुँचाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब न मन में कोई उलझन होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मेरी भक्ति पर संदेह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मेरी क्षमता और मेरे विवेक पर कोई प्रश्नचिह्न।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब सिर्फ मेरी सफलता का उत्सव होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे कृष्ण और मेरे अलौकिक बंधन की गाँठ और मजबूत होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे न कोई कभी तोड़ पाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब मेरा अपना सफर होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना घर होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने निर्णय और अपने नियम होंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब मैं—“मैं” होऊँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरे प्रियतम।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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