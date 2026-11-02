हमने प्रदर्शन किया
तुमने बलप्रयोग किया
हमने प्रश्न पूछा
तुमने थप्पड़ मारा
हमने तुम्हें राजसिंहासन दिया
तुमने हमें कारा में डाला।
राजसिंहासन पर बैठकर
तुम दलित हो गये
हमें कुचलकर
तुम पीड़ित हो गये!
इतने दरिद्र हो तुम!
प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते!
विश्वगुरु के पास
इतनी बौद्धिक दरिद्रता!
प्रकृति को संपन्नता प्रिय है
तुम्हारी विपन्नता नहीं।
सुनो!
तुम मरने वाले हो
हाँ! तुम्हारी मृत्यु की पदचाप
गूँज उठी है
दिगदिगंत में।
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45 मिनट पहले
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