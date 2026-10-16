केवल तभी

कभी-कभी

प्रकाश से अधिक

मुखर हो जाता है

अंधकार

किंतु केवल तभी

जब उसके पीछे हो

प्रकाश का

प्रबल संबल

किंतु

अंधकार

यह मानता ही कब है!

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले