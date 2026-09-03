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मैं, मैं हूँ

Kartik bhal

Kartik bhal

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                            मैं किसी परिवार का दिया हुआ नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं किसी महान हस्ती के जैसा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना ही मैं किसी गिरे हुए किरदार जैसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कोई अवतार नहीं, गण नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवों का अंश नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पितृ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं केवल, मैं हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना किसी से मिलता-जुलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना किसी के जैसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ना कोई और,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं, मैं हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग मुझे स्वीकारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या ना स्वीकारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इससे मेरा 'मैं' नहीं बदलने वाला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति के नियमों से मैं जन्मा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति की गोद में पला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और प्रकृति से ही सभी बदलाव मुझमें घटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझमें से 'मैं' चले जाने के बाद भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि तुम मुझे न जलाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो भी मुझे कोई फर्क नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मेरे पीछे छूटे उस 'मैं' को समेटना प्रकृति जानती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किसी सहायता के, बिना किसी स्वार्थ के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किसी योगदान के, बिना किसी शिकायत के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मेरे 'मैं' को समेट लेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर मेरे 'मैं' को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के रूप से न जोड़ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अनुरूप से न जोड़ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के अंश से न जोड़ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की प्रतिभा से न जोड़ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना किसी के जैसा, ना कोई और,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं केवल, मैं हूँ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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