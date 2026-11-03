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पालकी विकास की सजेगी, पर दर्द भी संग में आएगा

Kapil Dev Julka

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                            विकास का साया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर के कंधों पर चढ़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकास जब पाँव रखता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो दूर किसी अल्हड़ गाँव की—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पगडंडी का दिल दुखता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोहे के बड़े-बड़े गर्डर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीने ताने खड़े हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सहमी-सी नदियाँ गुमसुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुल के नीचे पड़ी हुईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी पर तैरती परछाईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुएँ और राख की परतें हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मछलियाँ किनारे आकर अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक ही सवाल करती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौंधिया गई हैं आँखें सब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस नई रोशनी के आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौखट से बिछड़ गए बूढ़े—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाज़े और पुराने धागे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, रातें ख़ूब चमकेंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़कें भी दौड़ेंगी आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर नीचे दबी हुई मिट्टी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोएगी रो-रोकर जागे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पालकी विकास की सजेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दर्द भी संग में आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक साए की तरह चुपके से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे-पीछे चल जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-कपिल देव जुल्का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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