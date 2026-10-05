आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Dastaan-E-Khamoshi
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

दास्ताँ-ए-ख़ामोशी

Kapil Dev Julka

Kapil Dev Julka

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            दास्ताँ-ए-ख़ामोशी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत से लफ़्ज़ जब आपस में टकरा कर बिखरते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उन बिखरे हुए लफ़्ज़ों के मलबे से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये भारी, ज़हरीली खामोशी जनम लेती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये वो मोड़ है... जहाँ आवाज़ें दम तोड़ देती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जज़्बात खुद को किसी बंद कमरे में कैद कर लेते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुरुआत में...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातें दरिया की तरह बहती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम हर शिकवे को लफ़्ज़ों का लिबास पहनाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी लड़ते थे, कभी रूठते थे, कभी हंसते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर कुछ न कुछ कहते ज़रूर थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि तब तक उम्मीद ज़िंदा थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि शायद कोई लफ़्ज़ दिल के पार उतर जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद कोई जुमला बिगड़ी हुई बात बना जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर धीरे-धीरे, लफ़्ज़ कम होने लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहस की जगह एक ठंडी सी रज़ामंदी ने ले ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर एक दिन...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह आख़िरी बात हुई, जो बहुत लंबी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस बात में सब कुछ कह दिया गया था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सब भी, जो नहीं कहना चाहिए था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वो सब भी, जो सदियों से छुपा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस आख़िरी तूफ़ान के बाद...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सन्नाटा पसरा, वो कोई आम सन्नाटा नहीं था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो एक ऐसी ख़ामोशी थी, जिसकी कोई सीमा नहीं थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह खामोशी... मखमली भी थी और जानलेवा भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमें एक बेपरवाह बिंदासपन था, और रूह को चीरता हुआ दर्द भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हम एक ही आसमान के नीचे सांस लेते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर दोनों के बीच एक न दिखने वाली दीवार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम अपने सन्नाटे में महफ़ूज़ हो, मैं अपनी तन्हाई में मसरूफ़ हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न कोई गिला है, न कोई शिकवा, न कोई आरज़ू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग कहते हैं कि वक्त हर घाव भर देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर इस ख़ामोशी का कोई इलाज नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हम जानते हैं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि बहुत-सी बातों के बाद जो ये ख़ामोशी पैदा हुई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके पार जाने का कोई रास्ता नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब इस खामोशी के बाद...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे बीच कभी कोई बात नहीं होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक अनकहा सा मलाल रहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक ख़ामोश सा सफ़र... जो ता-उम्र चलता रहेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-कपिल देव जुल्का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree