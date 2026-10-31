आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Aaine ke us paar
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

तेरी धड़कनों में बह रहा है जो सुकूँ ज़रा।

Kapil Dev Julka

Kapil Dev Julka

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            भटकता रहा उम्र भर जो गली-गली, सुन ज़रा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह रहबर तो आईने के उस पार खड़ा है, चुन ज़रा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुकान-ए-ज़िंदगी के सब तगादे बाहर छोड़ आ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी आँखों में छिपा बैठा है जो ख़्वाब, बुन ज़रा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई और क्यों लिखेगा तेरी तक़दीर का सफ़्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी उँगलियों से अपनी ही क़िस्मत की धुन ज़रा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम ढलने से पहले खुद से एक मुलाक़ात कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अक्स मुस्कुरा रहा है दर्पण में, उसे गुन ज़रा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये गिले-शिकवे, ये तन्हाइयाँ तो बस सराब हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू खुद अपनी ही महफ़िल का शब-ए-फ़ुनूँ ज़रा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे ग़ैरों के लफ़्ज़ों में क्यों ढूँढता है बावरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी धड़कनों में बह रहा है जो सुकूँ ज़रा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी ने सँवारी हैं 'कपिल' तेरी उजड़ी हुई रातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आईने से झाँकता है, वह तेरा ही जनूँ ज़रा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-कपिल देव जुल्का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
24 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree