ये क्या कि हमारे अस्तित्व-ए-मिल्कियत ले गयी !

कमबख्त आवेश में लेती ज़मीने-दौलतें सारीं

ये क्या कि हमारे अस्तित्व-ए-मिल्कियत ले गयी |



जो निशानी जिन्दगानी-ए-रवानी उन की थी

तॉ उम्र के लिए अदृश्य परिणत और सो गयी

बेहिसाब अस्तित्व, कुछ लम्हों तले

साया मौत-ए-दास्तॉं हो गयी |



अंत मरण माथे पर सज़ा ले आयी थी

त्रासदी से जिन्दगी शून्य कर, समझी वो तर गयी

छीन साया माँ बाप का, तरस मासूम-ए-जान

बस गुमनाम अजनबियों सुपुर्द कर गयी |



ना जाने कौन थी, वो कुरूप रौद्र थी

आफ़त-ए-रूदाली, वीरान -ए-जिंदगी दे गयी

कमबख्त आवेश में लेती ज़मीने-दौलतें सारी

ये क्या कि हमारे अस्तित्व-ए-मिल्कियत ले गयी |







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एक घंटा पहले