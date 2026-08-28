सागर लहरें चांद सितारे

सागर लहरें चाॅंद सितारे,

मन के मीत बना लेना ।

बिन मेरे 'तन्हा' तुम भी,

इक गीत प्रेम का गा लेना ।

सागर ------------------



आसमान में जब भी कोई,

घटा घुमड़ कर आ जाए ।

तुमको शायद रंग रूप कुछ,

उसका भी तो भा जाए ।

रिमझिम बूंदें जब गिरती हों,

मन को खूब भिगा लेना ।

सागर लहरें चाॅंद सितारे,

मन के मीत बना लेना ।।



बागों में कोयल बोलेगी,

मोर भी छम-छम नाचेंगे ।

प्रेम की पाती पवन लाएगी,

जिसको खंजन वाॅंचेंगे ।

रूठे हैं प्रियतम क्या तुझसे,

जाकर उन्हें मना लेना ।

सागर लहरें चाॅंद सितारे,

मन के मीत बना लेना ।।



रजनी रोज दुलार भरे,

बसुधा को मोती देती है ।

स्वच्छ चांदनी जब भी फैले ,

ताप सदा हर लेती है ।

जीवन की रुपहली यादें,

सोच सोच इठला लेना ।।

सागर लहरें चाॅंद सितारे,

मन के मीत बना लेना ।।



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एक घंटा पहले