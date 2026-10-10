चाँद की रात

सूरज निकलने को है,

अब रात होने को है।

वह अपनी चादर समेट रहा है,

चाँद कल फिर आएगा।



—कमल किशोर झा

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एक घंटा पहले