तकरार ओर ख्वाहिश

तकरार हो ऐसी कि तकरारों का सैलाब आ जाए

ख्वाहिश हो ऐसी कि ख्वाहिशों का तूफान आ जाए

-कालू राम सैनी

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एक घंटा पहले