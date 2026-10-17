किस्मत आजमाने की तलब तो सभी को है

आसमां पे जाने की तलब तो सभी को है

बुलंदियों को पाने की तलब तो सभी को है

जो कुछ भी लिखा है वो भी मिलेगा मगर

किस्मत आजमाने की तलब तो सभी को है

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23 मिनट पहले