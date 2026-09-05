तूने मेरी हर चीज पर अधिकार किया है

यूं तेरी निगाहों ने चमत्कार किया है

तन्हाइयों में भी तेरा दीदार किया है

गम और खुशी मेरे नहीं ख्वाबों खयालात

तूने मेरी हर चीज पर अधिकार किया है

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एक घंटा पहले