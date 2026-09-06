मुस्करा बैठे

याद है और कुछ भुला बैठे

हम लिए आंसू मुस्कुरा बैठे

होके शामिल हम आदतन फिर से

दरमियां आंसुओं की जा बैठे

-हयात

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एक घंटा पहले