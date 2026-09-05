मुझ पर एहसान कइयों दफा कर दिया

हमने माहौल जब खुशनुमा कर दिया

उसने हम पर सितम दोगुना कर दिया

बाद इनकार के रूबरू होना यूं

मुझ पर एहसान कइयों दफा कर दिया

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एक घंटा पहले