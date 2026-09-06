हाँ में हाँ

तेरी हां में जो हां मिलाई है

इसमें शामिल मेरी वफाई है

वक्त है जब तलक करारी है

गले मिलने में क्या बुराई है

-हयात

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले