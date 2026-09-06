गांव भी जरूरी है

धूप भी जरूरी है छांव भी जरूरी है

हार जीत की खातिर दावं भी जरूरी है

मुतमइन न हो दिल जब शहर भी लगे तन्हा

खातिरे सकूने दिल गांव भी जरूरी है

-हयात

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले