चाल बदलनी होगी

खाने की थाल बदलनी होगी

और कुछ चाल बदलनी होगी

पेड़ों ने छोड़ दिया रंग अपना

चिड़ियों को डाल बदलनी होगी

भीग जाते है मेरे सपने रोज

छत की तिरपाल बदलनी होगी

-हयात

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एक घंटा पहले