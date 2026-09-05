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कभी बालों को सहलाती

Jaykishan Singh

Jaykishan Singh

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मंद मंद हवा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बह रही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे से कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह रही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शर्माती मुस्कराती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी मीठी लोरी सुनाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड पौधों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गले से लगाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज की किरणों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोद में सुलाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ ये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सह रही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंद मंद हवा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बह रही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे से कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह रही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी पूरव‐पिश्चम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी उत्तर‐दक्षिण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी दिशाहीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये हो रही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी माटी में खेलती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी नदी में नहाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बालों को सहलाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी ये इतराती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ ही ये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मचल रही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगह जगह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये टहल रही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंद मंद हवा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बह रही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे से कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह रही है
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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