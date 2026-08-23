मॉं भी इंसान है

मॉं को देते सब भगवान का दर्जा ,

लेकिन, मॉं भी आखिर होती इंसान ।

गलतियॉं होती हैं उससे भी ,

कभी अनजाने में कभी नादानी में ,

करती है मॉं भी गलती ।



ऐसी कोई मॉं नहीं ,

जिसने कभी ना की हो , गलती ।

फिर भी नहीं रखती चाह ,

बच्चों के अहित का ।



बेटा हो या बेटी , आज की मॉं

करती दोनों को स्नेह ।

रिश्ता मॉं का बच्चों से ऐसा ,

टूट ना पाए , चाहे लगे कितनी ठेस ।



माँ संभालती है बच्चों को ,

हर संकट से रक्षा करती ,

खुद कितनी भी चिंता में हो ,

बच्चों की चिंता पहले करती ।



मॉं को जैसे भान होता ,

बच्चों के संकट का ,

वैसे, बच्चों को भान होता ,

मॉं के दुःख का ।



बेटा - बेटी में अंतर सिर्फ इतना ,

बेटी, जिसको कभी मॉं थी सिखाती ,

अब मॉं को, वह है सिखाती ,

दुनियादारी की समझ भी बताती ।



लेकिन मॉं ने देखी है दुनिया ज्यादा ,

परख उसे भी है इंसानों की ।।

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एक घंटा पहले