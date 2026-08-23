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मॉं भी इंसान है

Jaya Mishra

Jaya Mishra

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                            मॉं को देते सब भगवान का दर्जा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन, मॉं भी आखिर होती इंसान ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलतियॉं होती हैं उससे भी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अनजाने में कभी नादानी में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करती है मॉं भी गलती ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी कोई मॉं नहीं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने कभी ना की हो , गलती ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी नहीं रखती चाह ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों के अहित का ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा हो या बेटी , आज की मॉं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करती दोनों को स्नेह ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ता मॉं का बच्चों से ऐसा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूट ना पाए , चाहे लगे कितनी ठेस ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ संभालती है बच्चों को ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर संकट से रक्षा करती ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद कितनी भी चिंता में हो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों की चिंता पहले करती ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मॉं को जैसे भान होता ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों के संकट का ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे, बच्चों को भान होता ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मॉं के दुःख का ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा - बेटी में अंतर सिर्फ इतना ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी, जिसको कभी मॉं थी सिखाती ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मॉं को, वह है सिखाती ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनियादारी की समझ भी बताती ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन मॉं ने देखी है दुनिया ज्यादा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परख उसे भी है इंसानों की ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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