आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   OBSTACLE
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

बहुत ज्यादा होशियार बनना

JAI MAA

JAI MAA

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            बहुत ज्यादा होशियार बनना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर किसी को कम समझना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को सबसे स्याना बताना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी यही आदत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान को भीतर से हराने लगती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे पता भी नहीं चलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अपने ही हाथों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अपनी राह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी दीवारें चुन रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सफलता के दरवाज़े पर खड़ा होकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही सोच की चाबी खो देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर किस्मत को दोष देकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी हार का जश्न मनाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहता हुआ पानी कभी नहीं रुकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जब वही अपने रास्ते में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर जमा करने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उसकी गति भी थम जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान भी कुछ ऐसा ही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अहंकार रास्ता बन जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और “मैं ही सही हूँ”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी पहचान बन जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मंज़िल दूर नहीं होती…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इंसान खुद अपनी मंज़िल से दूर हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी दूसरों को हराने की कोशिश में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह खुद से ही हार जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपनी अकड़ के कारण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह उन हाथों को ठुकरा देता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उसे ऊपर उठाना चाहते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उम्र गुजरती रहती है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिकायतें बढ़ती रहती हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वह कहता रहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मेरी किस्मत खराब थी।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार आईना देखकर पूछता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मेरी राह में सबसे बड़ा पत्थर कौन था?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद जवाब मिलता—“कोई और नहीं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम खुद।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रखना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफलता को हमेशा दुश्मन नहीं हराता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई बार इंसान का अहंकार ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे बड़ा हत्यारा बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए थोड़ा झुक जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा सुन लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपनी गलती भी मान लेना…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ जितना फलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना ही झुकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और नदी जितनी गहरी होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतनी ही शांत बहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार दीवारें खड़ी करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विनम्रता रास्ते खोलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अंत में…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी असफलता के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया को दोष देने से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार खुद से पूछ लेना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं मेरी सोच ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मंज़िल की सबसे बड़ी बाधा तो नहीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— तारेश ‘अजनबी’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
41 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree