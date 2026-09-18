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प्रतीक्षा ही प्रेम है

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            "प्रतीक्षा ही प्रेम है"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का सबसे सुंदर रूप, प्रतीक्षा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलन तो पल भर का, एक किस्सा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलन तो उत्सव है, क्षण भर का मेला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतीक्षा साधना है, हर दिन, हर बेला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलन में धड़कन, शोर मचाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतीक्षा में धड़कन, जाप बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही नाम का, हर साँस जाप करती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की माला पर, उसे ही जपती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितनी गहरी हो, ये प्रतीक्षा प्यारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतनी ही गहरी हो, प्रेम की क्यारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना लंबा हो, ये इंतज़ार सारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना ही गहरा हो, प्रेम का किनारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की गहराई, मिल जाने में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँहों में सिमट, बिखर जाने में नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की गहराई तो, तब दिख पाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अनगिनत संध्या, ठहर के जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब साथी बिछड़े, देह जब छूटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे ही बंधन, जग के जब टूटे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचता है केवल, यादों का घेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एकाकी मन, और सूना डेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर शुरू होती, अनंत प्रतीक्षा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मिलने की आशा, न कोई परीक्षा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँस-साँस कहती, अब आओगे कब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें पूछती हैं, मिल पाओगे कब।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो इस विरह को, उम्र भर जी जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो इंतज़ार में ही, जीवन पी जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही तो प्रेम है, वही तो सच्चा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाकी तो सब, झूठा-कच्चा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यदि यही प्रेम, ईश्वर को दे दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरह को ही अपनी, साधना ले लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बिछोह भी फिर, योग बन जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंतज़ार ही तब, मोक्ष बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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