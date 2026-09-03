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प्रकृति का आईना

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            प्रकृति का आईना : पेड़, नदी, पहाड़, हवा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति का आईना, आज रो रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव की करनी पर, चोट खा रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने कंक्रीट के, जंगल बना लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असली जंगलों को, काट गिरा दिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ कहता है -
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं खड़ा था तो, छाया देता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सांस में, जीवन देता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने मुझे काट, फर्नीचर बना लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऑक्सीजन बेच, सिलेंडर बना लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब पेड़ नहीं कट रहे, सांसें कट रही हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी सूखी टहनियों सी, आसें घट रही हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो तुम्हारा, बाप समान था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे काटकर, तूने क्या पाया था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी कहती है -
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं निर्मल थी, जीवन देती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहती थी तो, धरती सींचती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने मुझे माँ कहा, देवता बताया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उसी में कूड़ा, कचरा बहाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन्नत मांगी, प्लास्टिक डाल दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहा कर पाप धोए, मुझे पापी बना दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कहती हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे कूड़ेदान, मत बनाओ, मैं कहाँ जाऊँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा जल मैला नहीं, तुम्हारा चेहरा मैला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मुझे गंदा करे, वो मन कितना मैला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ कहता है -
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं देवताओं का, घर कहलाता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे शिखर पर, संत ध्यान लगाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम दर्शन को आए, पर्यटन बना दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होटल की लाइनें, व्यापार बना दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सारा कूड़ा, मुझ पर छोड़ आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी छाती पर, बस्तियां बसा आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं संतुलन हूँ, धरती का ताला हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझ पर बोझ बढ़ा, तो मैं भी हिला हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने भूकंप को, खुद बुलाया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही हाथों, त्रासदी को लाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा कहती है -
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं निर्मल थी, प्राणों की लोरी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांसों में घुलती, खुशबू भोरी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने कारखानों से, मुझे घोंट दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुएँ-धूल से, मेरा जहर बना दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनसंख्या बढ़ी, गाड़ियाँ बढ़ा दीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी नीली चादर, काली बना दीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हर सांस में, खांसी बसती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा नहीं, मौत ही, अब चलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनो मनुष्य, अब भी संभल जाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़, नदी, पहाड़, हवा को बचा लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्हें बचाओगे, तभी बच पाओगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति बचेगी, तभी तुम बच पाओगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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